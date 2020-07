Jason Derulo parle de son salaire grâce à Tiktok dans une interview !

Pendant le confinement, beaucoup se sont occupés en faisant des vidéos sur TikTok, même les stars ! C'est le cas de Jason Derulo, qui pendant la pandémie, a fait du réseau social chinois son nouveau terrain de jeu. Très bon danseur et toujours prêt à être créatif, il ne se prend pas au sérieux et s'affiche sur TikTok seul ou bien en famille. Le chanteur poste des vidéos très régulièrement et compte aujourd'hui presque 29 millions de followers, faisant de lui une des 15 personnes les plus suivies au monde sur le réseau social.



Avec une communauté pareille, on peut vite se demander si Jason en tire de l'argent... La réponse est oui ! Il y a plusieurs semaines, une rumeur tournait avançant qu'il touchait 75 000 dollars par vidéo, sachant qu'il en publie en moyenne 6 par jour, on vous laisse faire le calcul. Dans une interview accordée au média Complex, il s'est finalement confié sur ses revenus générés grâce à TikTok. Tout d'abord, il explique qu'il adore la plateforme et qu'il aime s'y perdre pour créer du contenu, mais quand la question de l'argent et de la rumeur sur ses revenus arrive, Jason Derulo contourne le sujet : "Je pense que c’est moche de dire combien je fais d’argent avec, mais c’est bien plus que ça. Mais je ne vais pas dire combien…" Sans le dire, on comprend tout de même qu'une vidéo lui rapporte donc beaucoup plus que 75 000 dollars. Bien qu'il soit loin derrière Dwayne Johnson qui gagne 1 million de dollars avec un post Instagram, ça nous donne envie de se lancer sur TikTok...a