Kanye West se serait retiré des élections présidentielles

Apparemment, Kanye West n'est plus dans la course pour Washington...

Vous le savez depuis un moment maintenant, Kanye West est candidat aux élections présidentielles américaines de 2020...Enfin, ça c'était il y a quelques heures. En effet, l'information est tombée ce matin : Kanye West aurait retiré sa candidature aux présidentielles.

D'ailleurs, les causes de son retrait sont claires. Premièrement, le rappeur avait jusqu'à aujourd'hui pour rassembler 132 781 signatures d'électeurs, choses qu'il n'a pas réussi à faire. Deuxièmement, selon un sondage réalisé par Redfield & Wilton Strategies, Kanye avait peu de chance d'être élu étant donné que seulement 2% des électeurs se disaient prêts à voter pour lui.

Les rêves de Maison Blanche semblent donc bien terminés pour Kanye, bien qu'il ne se soit pas exprimé à ce sujet pour le moment. L'information arrive d'un membre de son équipe de campagne, Steven Kramer, qui a déclaré au site Intelligencer que le rappeur avait renoncé : "Il n'est plus dans la course." De plus, il ajoute que Kanye aurait recruté 180 personnes pour sa campagne et que "n'importe quel candidat se présentant à la présidentielle pour la première fois fait face à des ratés."

Mais il faut dire que Yeezy partait dans cette course avec un gros handicap car il s'est présenté tardivement. De ce fait, il ne pouvait pas être enregistré comme candidat dans plusieurs états américains, les inscriptions étant closes.



Pourtant encouragé par sa femme Kim Kardashian, l'homme d'affaires Elon Musk et même Chance The Rapper, tout s'arrête ici pour Kanye. Peut-être qu'il tentera à nouveau l'expérience pour les élections de 2024, à conditions de s'y prendre plus tôt cette fois-ci.