Tory Lanez arrêté pour détention d'une arme à feu

Tory Lanez a été arrêté pour détention d'une arme à feu dans son véhicule !

Alors que plusieurs photos de Tory Lanez en soirée avec Megan Thee Stallion et Kylie Jenner ont fait surface ce week-end, il semblerait que la fête ne se soit pas très bien finie !

En effet, Tory Lanez a été placé en garde à vue, car la police a trouvé une arme dans son véhicule. TMZ rapporte que lors d'une interpellation du rappeur, une fouille du véhicule a été opérée et une arme a été trouvée, ce qui est un considéré comme un crime en Californie. Mais pourquoi Tory Lanez a été interpellé ? On vous explique tout !

Les choses ont commencé à une fête dans une grande maison de Hollywood Hills lorsque tout à coup, une dispute a éclatée entre des personnes à bord d'un SUV. La police, très vite mise au courant et en possession d'une description du véhicule, a fini par localiser le SUV et a trouvé Tory Lanez et Megan Thee Stallion à l'intérieur. Selon TMZ, la rappeuse a été qualifiée de "victime" par les policiers car elle s'est coupée le pied avec un bout de verre et a été conduite à l'hôpital afin d'être soignée. D'après la police, la dispute est survenue dans les alentours de 4 heures du matin dimanche 12 juillet. Par la suite, les policiers ont trouvé quatre douilles près de la maison où l'altercation a eu lieu, mais impossible pour le moment de savoir si elles proviennent de l'arme découverte dans la voiture de Tory.

Lanez, de son vrai nom Daystar Peterson, a été libéré dans la journée de dimanche pour 35 000 dollars de caution. Le rappeur sera conduit devant le tribunal le 13 octobre 2020 pour cette affaire.