Décès de Pop Smoke : 4 personnes inculpées risquent la peine de mort

Les personnes inculpées pour le meurtre de Pop Smoke risquent la peine de mort !

On vous le disait dans un autre article, cinq personnes ont été interpellées pour le meurtre de Pop Smoke. Aujourd'hui, on apprend que parmi ces 5 personnes, 2 adultes et 2 adolescents viennent officiellement d'être inculpés pour meurtre.

Le Bureau du procuruer du comté de Los Angeles a annoncé que Corey Walker, 19 ans et Keandre Rodgers, 18 ans, sont accusés de meurtre avec des circonstances particulières, à savoir vol et cambriolage. D'ailleurs, dans ces circonstances, la peine de mort est en jeu, d'autant plus que des accusations d'appartenance à un gang et de détention d'armes à feu pèsent également sur eux. Bien que le bureau du procureur n'ait pas encore pris la décision d'exiger la peine de mort, les deux hommes risquent la prison à perpétuité.



En plus de ces deux individus, deux adolescents de 15 et 17 ans, dont les noms n'ont pas été communiqués car ils sont toujours mineurs, ont été inculpés pour meurtre et cambriolage par le tribunal pour mineurs.

L'histoire tragique remonte à février 2020 lorsque quatre hommes marqués et armés ont pénétré la demeure de Pop Smoke à Hollywood Hills pour ce qui ressemble à un cambriolage et ont abattu le rappeur qui est décédé à l'hôpital peu de temps après.



Pop voyait sa carrière décoller plus que jamais et son album posthume "Shoot for the Stars Aim for the Moon" est sorti le 3 juillet dernier. Le projet a déjà atteint le Billboard 200, un exploit pour un album posthume. Les seuls artistes à avoir réussi cette consécration sont Tupac, Biggie et XXXTentacion.