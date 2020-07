6ix9ine est choqué d'être encore en vie

6ix9ine, lui-même choqué d'être encore en vie...

Après avoir dénoncé plusieurs membres du gang des Nine Trey Gangsta Bloods de New York, 6ix9ne vit sous protection rapprochée depuis sa remise en liberté. Il est vrai que la "snitch" court un grave danger et il s'est étonné lui-même d'être toujours en vie.

En effet, alors qu'il aura le droit officiellement de sortir de chez lui et qu'il sera libre d'ici début août, un compte Instagram a posé la question suivante : "Vous pensez que 6ix9ine sera dans les rues quand il sortira ou bien est-ce qu'il va partir d'Amérique et se cacher le reste de sa carrière ?" C'est à ce moment que le principal intéressé a répondu dans les commentaires : "Je suis surpris de ne pas être déjà mort. Mais bon c'est pas si mal de mourir vu comme vous soutenez les artistes après leur mort. #fakelove."

On dirait bien que 6ix9ine prend la chose à la légère avec ce commentaire, mais ce n'est pas le cas d'un de ses avocats, Dawn Florio, qui s'est confié au New York Post au mois de juin : "Beaucoup de personnes condamnent Danny pour avoir coopéré avec les autorités. Même un jeune membre de gang pourrait essayer quelque chose uniquement pour se faire un nom." L'avocat reste sur ses gardes et quelque peu persuadé qu'une fois la garde rapprochée policière levée, Tekashi sera en danger.

En dénonçant les membres du gang, le rappeur est passé de 45 années à 16 mois en prison. Selon TMZ, quand 6ix9ine n'aura plus son bracelet électronique, il aura cinq années de liberté surveillée avec permission obligatoire pour quitter New York. Les avocats rassurent tout le monde en précisant qu'il se concentrera uniquement sur la musique.