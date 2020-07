MHD : vers une remise en liberté sous contrôle judiciaire ?

La remise en liberté sous contrôle judiciaire de MHD ? Le parquet fait appel à cette décision.

Comme on vous l'expliquait en début de semaine, l'avocate de MHD, Elise Arfi, devait plaider sa remise en liberté mardi 7 juillet. Voici ce qu'il en est...

Le Prince de l'Afro-trap est en détention provisoire depuis le 17 janvier 2019 et il est mis en examen pour "homicide involontaire" dans une affaire de règlement de compte qui a coûté la vie à un jeune homme de 23 ans. Derrière les barreaux à la prison de La Santé, le rappeur n'a toujours pas été jugé. Étant donné qu'il est enfermé depuis plus de 18 mois, son avocate a souhaité un débat contradictoire fixant sa prolongation ou non de la détention provisoire.



Finalement, mardi 7 juillet, un juge des libertés et de la détention a examiné la prolongation de cette détention provisoire et a rendu une ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire, allant à l'encontre des réquisitions du parquet. D'ailleurs, le parquet a fait appel de cette décision le lendemain, mercredi 8 juillet. Selon une source proche du dossier, le mandat de dépôt de MHD doit s'achever prochainement et il est susceptible d'être libéré. Pour cela, deux cas de figure se présentent en faveur de sa libération : premièrement, la demande du parquet d'un maintien en détention est rejetée lors de l'audience à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, ou alors la date de l'audience en question intervient après la fin du mandat de dépôt du rappeur.

L'affaire est toujours à suivre, en précisant qu'en l'absence de jugement, MHD est toujours présumé innocent.