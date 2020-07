6ix9ine balance ses derniers messages avec XXXTentacion

6ix9ine balance les derniers messages que XXXTentacion lui a envoyé avant de mourir...

Lors d'un live Instagram plus tôt cette semaine, 6ix9ine a révélé en direct les derniers messages que XXXTentacion lui a adressé avant de mourir. Des messages qui font encore écho aujourd'hui, car il y évoque la sécurité du rappeur.



Le jeune XXX, mort après s'être fait tirer dessus dans sa voiture à seulement 20 ans, était apparemment l'ami de 6ix9ine. En plein live, Tekashi 69 balance, "Regardez le dernier message que X m'a envoyé." Après s'être rendu compte qu'il n'était pas possible pour ses followers de lire le message car l'écran était à l'envers, il le lit lui-même et voici ce que XXX lui a conseillé : "Quand tu sortiras, agis plus intelligemment, sois plus patient et plus relax." Puis, il lui écrit un second message, "Yo, sois prudent ok ? Ne baisse jamais ta garde.". Des mots plein de bienveillance et aussi d'inquiétude pour son ami rappeur qui prennent encore tout leur sens de nos jours.

En effet, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel est toujours en danger. Enfermé chez lui, il y travaille et tourne tous ses clips depuis sa sortie de prison. De plus, il est tenu dans un lieu secret et demeure sous protection rapprochée en permanence. À ce propos, 6ix9ine se confie, "Il faut que vous changiez ce p***** de jeu. Si vous avez une sécurité, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent," avant d'ajouter que si XXXTentacion, Nipsey ou même Pop Smoke avaient eux-même eu une garde rapprochée, les choses auraient été différentes et "on aurait encore une légende en vie".



Cependant, 6ix9ine, très connu pour son arrogance ne semble pas toujours suivre les conseils de son pote si on reprend tout ce qu'il a fait depuis sa sortie de prison. Au début du mois de mai, alors qu'il est en train de battre le record de vues dans un live Instagram, sa localisation est repérée par certains internautes et il a dû déménager. Par ailleurs, le rappeur qui a la provocation facile, s'est affiché entouré de billets et de ces certifications sur les réseaux sociaux en milieu de semaine.