Future délivre des bourses d'études aux lycéens impactés par le Covid-19

Future s'engage auprès des futurs étudiants qui ont été touchés par le Covid-19 !

Future souhaite récompenser les lycéens diplômés de Georgie qui ont été impactés par le Covid-19. En effet, dans la continuité de sa fondation "Still A Dreamer", le rappeur va distribuer des bourses d'études à ceux qui ont pour ambition d'aller à l'université à la rentrée 2020.

Dans un communiqué de presse, il précise : "Vous n'avez pas besoin d'avoir la meilleure situation ou de venir des meilleurs endroits pour atteindre vos rêves. Même après l'épidémie du corona virus, j'encourage tous les rêves et surtout, rêvez en grand".

Ces mots ont été complétés par la mère de Future et co-fondatrice de FreeWishes, Stephanie Jester : "Nous sommes conscients que beaucoup de familles ont été impactées par le Covid-19. Alors que nous avançons vers ce nouveau climat, nous aimerions continuer de permettre aux souhaits et rêves de devenir réalité."

Afin d'être éligible à cette aide de Future, les futurs étudiants doivent soumettre une vidéo d'eux dans laquelle ils expliquent pourquoi leur situation a été mise en péril pendant la pandémie et pourquoi ils sont "encore des rêveurs". Ces vidéos seront soumises à un panel de juges qui évaluera à qui l'interprète de "Mask Off" apportera son aide financière. Plus encore, il faut impérativement être résident en Georgie, avoir son baccalauréat et avoir une preuve de certificat de scolarité prouvant qu'on est accepté et engagé avec une Université pour la rentrée de septembre 2020. La bourse d'étude maximale qui sera délivrée s'élève à 2 500 dollars.