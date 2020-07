Booba accuse Kaaris de se servir de lui sur Youtube

Booba et un internaute accusent Kaaris d'avoir utilisé Booba sur Youtube...

Tandis que "Goulag" de Kaaris a mis tout le monde d'accord et cumule plus de 5 millions de vues sur Youtube, le clip de Booba, "Jauné", en featuring avec Zed, n'a pas dépassé la barre du million. Booba, qui ne s'était pas exprimé là-dessus depuis une semaine, vient de partager un tweet qui prétend que Kaaris aurait payé pour que "Goulag" apparaisse lorsqu'on recherche "Booba" sur Youtube.

En effet, l'internaute écrit : "Hahaha Kaaris a payé pour que son clip s'affiche quand tu cherches Booba". Celui-ci aurait tenté plusieurs fois l'expérience et aurait découvert que lorsqu'il tape "Booba" dans la barre de recherche Youtube, il tombe à chaque fois sur le clip "Goulag" de Kaaris.

Le jeune homme se défend alors en ajoutant : "Pour ceux qui disent que non etc, ça fait 10 fois que j'essaie et chez moi ça marche". Booba, très connecté, est vite tombé sur ce tweet qu'il a partagé dans sa story Instagram. Le Duc publie également une vidéo tutoriel où quelqu'un tente une recherche et essaye les noms de plusieurs rappeurs, par exemple Hamza, Leto, Damso, Nekfeu et rien n'y fait, "Goulag" apparaît uniquement quand il tape "Booba" dans la barre de recherches.

Mais, est-il possible que Kaaris ait payé ?

Premièrement, il faut savoir que le référencement sur Youtube est bien plus complexe que cela. Dans le référencement organique généré par Kaaris, on retrouve des mots-clefs tels que "Sevran" ou encore "Octogone", aucune trace de B2O ici. En ce qui concerne le référencement publicitaire avec option de ciblage, il permet de cibler une zone géographique, une tranche d'âge, un genre musical et d'autres critères. Ce référencement là est privé et n'est accessible que par les personnes qui ont publié la vidéo. La possibilité pour que le clip contienne le terme "Booba" dans son référencement est envisageable, mais elle ne peut pas être affirmée et ne reste qu'une supposition. Le clip de "Goulag" apparaîtra aussi très logiquement dans vos recherches si vous aimez les clips de rap, car Youtube vous conseillera cette vidéo qui se rapproche fortement de celles que vous avez l'habitude de regarder.