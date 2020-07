Booba affiche ses messages avec la femme de Gims

Booba se clashe avec Gims et balance ses messages avec son épouse !

Comme vous le savez depuis plusieurs jours, Booba a relancé son clash avec Gims, lui rappelant qu'il ne l'avait pas oublié. Le "marabout", comme Booba aime l'appeler, aurait prié pour la destruction du Duc il y a quelques années.

Mais au-delà de reprocher cela à Gims, B2O exige également des excuses de son épouse, Demdem, qui a elle aussi espéré sa destruction à l'époque. Après plusieurs piques lancées à ce sujet, le Duc de Boulogne a partagé sa conversation, à sens unique, avec Demdem sur Instagram dans la journée du 9 juillet.

De nouveau, il lui affirme toujours attendre ses excuses et lui demande même : "Tu peux m'envoyer des t-shirts I'M NOT A RAPPER ?". Dans ce dernier DM, il fait référence à la marque de vêtements créée par Gims et sa femme dont ils font très souvent la promotion sur les réseaux sociaux.

Avec les clips "Malheur Malheur", sorti en milieu de semaine et le "Goulag" de Kaaris, sorti la semaien dernière, Gims et le rappeur de Sevran ne se sont jamais autant soutenus dans le rap game, allant même jusqu'à nous faire imaginer un possible featuring. Par conséquent, Booba, toujours joueur, s'amuse aussi à commenter leurs publications en se joignant à leurs différentes conversations. Par exemple, alors que Kaaris commente la publication de Gims annonçant la sortie de son clip et que l'ancien de la Sexion lui répond, "ça va bien se passer", Booba conclut par "Inshallah".

Pour le moment, Gims n'a pas répondu aux appels de phares de Booba, affaire à suivre...