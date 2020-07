Kanye West précise son programme s'il est élu Président

Kanye West, le prochain président des États-Unis ? Voici ses idées !

Vous le savez déjà, Kanye West se présente officiellement aux élections présidentielles américaines de 2020. En effet, il profitait de la Fête Nationale des États-Unis, le 4 juillet dernier, pour annoncer sur Twitter qu'il était candidat à la présidence. Dans une interview accordée au magazine Forbes, le rappeur a précisé son programme qui peut paraître surprenant...

Premièrement, Kanye balance que son slogan est "YES", tout simplement, et qu'il se présente sous un parti qu'il nomme le "Birthday Party", le tout guidé par Kim Kardashian et Elon Musk. D'ailleurs, il a déjà choisi son Vice-président, mais il préfère garder ça secret pour le moment.

Ensuite, il insiste sur le fait qu'il ne soutient plus Donald Trump : "Je retire ma casquette rouge, avec cette interview. Je n'aime pas avoir eu vent qu'il s'était caché dans le bunker." Puis, il ajoute même qu'il n'a jamais voté de sa vie.

Enfin, il envisage de s'inspirer du Wakanda, le pays secret dans Black Panther, comme modèle d'organisation pour la Maison Blanche. Dans tout ce discours, Kanye avoue qu'il a eu le Covid-19 au mois de février et qu'il se méfie énormément des vaccins et de "la marque de Satan".

Une élection qui s'annonce mouvementé pour Kanye West qui reste pourtant déterminé : "Comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, je le fais pour gagner.” Bien que cela puisse paraître fou, Yeezy assure qu'il est bien sérieux, qu'il ne fait aucune publicité pour son prochain album, car de toute façon, il sera gratuit.