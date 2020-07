Pusha-T clashe Drake et s'embrouille avec Young Thug

Pusha-T relance le clash avec Drake, mais il s'embrouille avec Young Thug qui n'apprécie pas trop...

Alors que Pop Smoke clashe 6ix9ine dans son album posthume intitulé "Shoot for the Stars, Aim for the Moon" sorti vendredi 3 juillet, le projet fait renaître un autre clash du rap game. En effet, un morceau qui réunissait Pusha-T, Young Thug et Gunna a leaké il y a quelques jours et King Push s'en prend à Drake dans son couplet.

Cependant, cette attaque envers Drizzy n'a pas vraiment plu à Young Thug qui s'est exprimé sur son compte Instagram : "Je ne respecte pas le couplet de Pusha-T dans le morceau avec Gunna, car je n'ai rien à voir avec votre beef, ni Gunna. Si j'avais su de quoi parlait le couplet, j'aurais fait des changements. Ce délire de rappeur est vraiment bizarre." Apparemment, le rappeur d'Atlanta n'était pas au courant de ce passage dans le morceau et il l'a fait savoir, mais Pusha-T, qui n'a pas la langue dans sa poche, a très vite répondu : "Young Thug, tu étais le dernier couplet ajouté au titre et c'est uniquement parce que je l'ai demandé. Plus important encore, Young Thug, qu'on soit bien clair...Je ne chercherai et n'aurai jamais besoin de ton respect pour ce que j'ai apporté au rap game." De plus, le rappeur a précisé que personne ne savait de quoi il parlait dans son passage et que c'est Drake en personne qui l'aurait dénoncé auprès du label, de la même façon qu'il l'avait évincé du morceau "Maybach 6" de Rick Ross à l'époque pour les mêmes suppositions. Pour ceux qui ne se souviennent pas, le clash entre les deux rappeurs était né du fait que King Push avait révélé l'existence du fils de de Drizzy.



Pour conclure, le morceau de Pusha-T, Young Thug et Gunna n'apparaitra finalement pas sur la version deluxe de l'album de Pop Smoke.