Kaaris et son "Goulag" font de l'ombre à Booba

Kaaris et "Goulag" cartonnent sur Youtube, Booba dans l'ombre avec "Jauné"

Kaaris a marqué son grand retour vendredi dernier avec le morceau "Goulag". Le titre était accompagné d'un clip plutôt sombre où le rappeur de Sevran balance ses lyrics et précise qu'il n'a "de problèmes avec personne". Comme on vous l'a expliqué dans un article la semaine dernière, ce retour a mis tout le monde d'accord sur les réseaux sociaux.

D'ailleurs, lorsque Kaaris a annoncé la sortie de son nouveau morceau, premier extrait de son prochain album "Château Noir", Booba s'est empressé d'aller commenter sa publication Instagram et le tacler. En effet, le Duc de Boulogne avait répondu 'Me dis pas que tu as fait Sevran Cannes avec le GT63 #capitainedozo", avant de lui-même annoncer la sortie de son clip "Jauné" en featuring avec Zed de 13 Block le même jour, sûrement comme une énième pique afin de le concurrencer.



Au final, il semblerait que "Goulag" ait finalement fait plus d'ombre à Booba que prévu. Effectivement, le clip du rappeur de Sevran comptabilise plus de 3 millions de vues en quelques jours, tandis que "Jauné" n'a pas dépassé le million et reste en dessous de 700 000 vues pour le moment. Autant dire que Booba n'a pas du tout réagi là-dessus et qu'il a plutôt continué son clash avec Gims, jusqu'à afficher l'épouse de ce dernier.

Quant à Gims, il n'a cessé d'encourager et montrer son soutien à Kaaris pour la sortie de ce nouveau morceau, on peut probablement espérer une collaboration sur le projet "Château Noir" pour les deux rappeurs.