Benash quitte 92i et veut son argent, Booba réagit

Benash et 92i, c'est fini ! Celui-ci veut son argent et provoque Booba en lui réclamant !

La situation entre 92i et Benash est compliquée depuis un certain temps. Premièrement, au mois d'avril, l'artiste s'exprimait sur le manque de soutien qu'il recevait de la part de son label alors qu'il préparait son troisième album en solo. Il expliquait à ses fans sur Instagram les conditions dans lesquelles il travaillait sur son projet : "“Je paye mes séances studio et je taff dans l’ombre. Merci à ceux qui continuent de croire encore en moi malgré tout. À l’heure actuelle je suis tjrs chez 92i. Mais est-ce que mon 3ème album sortira sous 92i ? Ça je ne sais pas.”

Dans ces conditions, Benash a de nouveau abordé le sujet dans sa story Instagram plus tôt cette semaine et a confirmé la fin de sa collaboration avec 92i : “J’ai compris beaucoup de choses en retard, mais mieux vaut tard que jamais #renaitre” Un renaissance qu'il a précisé sur Twitter en ajoutant : “Personne m’a renvoyé, c’est moi qui ai ouvert les yeux. J’en parlerai si Dieu veut #Renaître”.

Ainsi, vous vous doutez bien que Booba n'est pas resté silencieux. En effet, le Duc de Boulogne a vité réagi en balançant : "Et si tu t’exprimes dis la vérité”. Ensuite, un dialogue s'est poursuivi par storys interposées avec une première réponse de Benash : " Booba tkt même pas pour ça Dis à Anne de me verser tout ce que vous me devez d’abord”. B2O a lâché, “Ah t’es chaud”, accompagné d'émojis mort de rire, visiblement très amusé par la situation.

Depuis que Benash s'était lancé dans une carrière solo aux côtés du label 92i, il avait collaboré avec Booba sur le célèbre morceau "Validé". Par ailleurs, il a également sorti deux projets sous 92i, le premier album intitulé "CDG" date de 2017 et le second, "NHB" est sorti en 2019.