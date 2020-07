Kanye West est officiellement candidat pour les élections présidentielles de 2020

Il en parle depuis des années mais là c'est officiel ! Kanye West est candidat pour les élections présidentielles américaines de 2020.

Kanye West a choisi le 4 juillet, jour de la Fête Nationale des États-Unis, pour annoncer sa candidature aux élections présidentielles de 2020.

Le rappeur a choisi Twitter pour balancer cette nouvelle en écrivant : "Nous devons maintenant réaliser la promesse de l'Amérique en croyant en Dieu, en unifiant nos visions et en construisant le futur. Je me présente aux élections présidentielles des États-Unis...#2020VISION".

Une annonce qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe étant donné que Kanye en parle depuis longtemps, bien qu'il prétendait plutôt le faire en 2024. D'ailleurs, en 2018, il se confiait déjà sur ses projets dans une interview : "Une des premières choses dont je m'occuperai quand je serai président, c'est la médecine. Je vais m'assurer que l'industrie médicale fleurisse. S'il y a bien une chose que j'ai apprise en traînant avec Jay-Z et en étant marié à Kim, c'est que tu ne peux pas te foutre du papier...C'est le problème de beaucoup de leaders dans le passé."

Ainsi, le rappeur de Chicago s'opposerait au président actuel, Donald Trump, qu'il avait soutenu jusqu'à s'afficher dans le bureau ovale à ses côtés pour une rencontre filmée.

Par contre, si on considère que Yeezy est sérieux, il va devoir travailler très dure, car les autres campagnes ont déjà commencé et la deadline d'inscription est dépassée dans plusieurs états. Néanmoins, il a déjà reçu deux grosses marques de soutien : le premier de Kim Kardashian et le second d'Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX.