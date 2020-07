Booba et Gims : le clash est relancé

Booba veut des excuses de Gims et il ne risque pas de le lâcher !

On vous le disait il y a quelques jours, Booba n'a pas oublié Gims et il nous le faisait savoir. Aujourd'hui il revient à la charge sur son réseau social préféré : Instagram.

Le Duc de Boulogne balance une photo de Gims sans lunettes et écrit : "Les yeux c’est le reflet de l’âme. Je ne vois que le reflet d’un âne qui ne sait pas où est sa place. J’attends tes excuses et celles de ta femme marabout."

Gims l'a expliqué dans plusieurs interviews, ses lunettes le protègent, elle font partie intégrante de son style et ses fans s'y sont habitués. Alors, les photos ou apparitions du rappeur à visage complètement découvert sont très rares et peu de clichés de Gims sans lunettes existent. Sauf que Booba en a une et s'en sert pour le tacler une nouvelle fois. Il demande des excuses auprès de Gims et sa femme et il identifie les deux intéressés sous le post.

Car, rappelez-vous, il y a quelques années une vidéo de Gims fuitait dans laquelle il demandait de l'aide pour détruire B2oba : "Il y a trois jours, j'ai fait une invocation, j'ai demandé à H Magnum de prier, ma femme aussi a prié. J’ai demandé l’anéantissement de Booba. C’est-à-dire que j’ai demandé sa destruction pour le mal qu’il veut tenter de me faire, pour l’humiliation qu’il veut me faire. J'ai demandé à Dieu de m e trouver une issue favorable, de m'en débarrasser. Booba, il faut l'arrêter, ça suffit ! Je vais l'attraper et lui faire du sale."

Plus tôt déjà, Booba a répondu à Gims alors qu'il apportait son soutient à Kaaris pour la sortie de "Goulag", son nouveau morceau. Il répond sous la publication du rappeur de Sevran et poste le tout en story en ajoutant : "Reste sur ton terrain marabout".

L'anéantissement de Booba n'est pas arrivé mais celui-ci compte bien ridiculiser son adversaire pour qu'il présente ses excuses, car comme il disait l'époque de Lunatic, "le silence n'est pas un oubli"...