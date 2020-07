Akademiks suspendu de Complex à cause de ses clashs !

Vous ne verrez plus DJ Akademiks dans l'émission qu'il anime pour Complex pendant un moment...

Comme on vous le racontait dans un article plus tôt cette semaine, DJ Akademiks s'est bien clashé sur Twitter et Twitch. Il s'est attaqué à Freddie Gibs, Meek Mill et même à John Legend. Sauf que le blogueur vient tout juste de récolter de le revers de la médaille.

En effet, les insultes envers Chrissy Teigen, la femme de John Legend, ne sont pas du tout passées auprès de la direction de Complex. Dans une vidéo d'excuses, Akademiks s'explique : "Je souhaiterais commencer en présentant mes excuses pour certaines choses qui se sont déroulées en dehors de l'émission. Je pense plus particulièrement avoir franchi la limite en manquant de respect aux femmes. Ce n'était pas bien. J'y ai pensé, j'ai même regardé la vidéo, c'est mal."

DJ Akademiks poursuit en admettant qu'il a été suspendu de Complex pour les deux prochains épisodes de Everyday Struggle, l'émisson qu'il co-anime. De plus, le compte Twitch du blogueur a également été desactivé.

C'est sur cette plateforme qu'il a insulté Chrissy Teigen de "p***" à plusieurs reprises et n'y était pas allé avec le dos de la cuillère : "Sans mentir, je déteste tellement cette p***. Qu'elle aille se faire foutre, j'espère que John Legend entend ça. Surveille ta p*** qui parle mal parce que je m'en branle de vous. Je m'en fous si t'es la p*** de John Legend ou de quelqu'un d'autre. Si tu prenais ta bouche pleine de merde et ta tête de cul pour promouvoir ton mec, peut-être qu'il ferait plus que 25 000 en première semaine."

Les mots de DJ Akademiks lui coûtent gros et s'ajoutent au clash qu'il entretient déjà avec Freddie Gibbs depuis plusieurs jours. Le rappeur a même avancé qu'il ne lâcherait pas Ak de si tôt.