Lil Loaded se fait tirer dessus et balance : "Faites mieux la prochaine fois"

Lil Loaded s'est fait tirer dessus en début de semaine, mais il semble aller mieux...

Après s'être fait tirer dessus, Lil Loaded est en pleine guérison et en profite pour provoquer et narguer les assaillants d'avoir raté leur coup.

Mercredi 1 juillet au matin, l'interprète de "6locc 6a6y” s'est affiché dans un live Instagram en direct de son lit d'hôpital avec en légende épinglée : "Votre gars s'est fait tirer dessus". Alors qu'il montre à ses fans ses blessures en soulevant les draps de son lit, il rassure tout le monde et précise que ses assaillants avaient fait du sale boulot : "Ouais, je vais bien. On va bien. Les gars va falloir faire mieux que ça la prochaine fois." Plus tard sur Twitter, il précisera à nouveau qu'il se porte bien en tweetant, "Je vais bien."

Des mots qui font froid dans le dos quand on sait que beaucoup de rappeurs sont morts assassinés par balle en pleine rue et qu'on répertorie des dizaines de destins brisés de cette façon. Rappelez-vous, peu après la mort de Juice WRLD et Pop Smoke il y a quelques mois, beaucoup de rappeurs s'étaient exprimés sur les dangers de la drogue et des armes à feu regrettant même parfois d'en parler dans leurs sons. Blueface ou encore 2 Chainz prévenaient sur les dangers du rap game tout court.

Le rappeur du Texas s'est fait connaître plus profondément en 2019 avec “6locc 6a6y” qui compte plus de 19 millions de vues sur Youtube, NLE Choppa s'est ensuite joint à lui pour un remix du morceau. Plus récemment, il a balancé un autre son aux côtés de YG intitulé "Gang Unit Remix" et le clip est disponible.