21 Savage s'engage pour la jeunesse d'Atlanta

21 Savage se la joue grand frère pour les jeunes d'Atlanta !

En 2018, le rappeur 21 Savage a lancé une campagne de finance appelée "Bank Account", comme le morceau qu'il a sorti en 2017. Ce programme vise à apprendre à gérer, économiser et dépenser son argent aux jeunes américains.

Aujourd'hui, à cause du Covid-19, le rappeur d'Atlanta a eu l'idée de lancer une version "à la maison" de ce programme éducatif et il l'a simplement appelé "Bank Account at Home". Il offre des cours depuis la maison que les enfants comme les parents peuvent suivre et le tout est appuyé et encouragé par la maire d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms. De plus, des accès gratuits à internet et aux tablettes seront maintenant offerts de la maternelle à la terminale. Tout ça, en plus des cours en ligne disponibles pour les étudiants déjà inscrits au programme.

Dans une vidéo de présentation de son projet, 21 Savage explique : "J'ai commencé le programme Bank Account en 2018 pour aider les jeunes à gérer leur argent. Maintenant que les temps sont difficiles pendant cette pandémie et que beaucoup de familles sont affectées dans le pays, je pense qu'il est plus important que jamais de donner aux prochaines générations les clefs de la réussite."

La compagnie Juma, en partenariat avec le rappeur pour ce programme a déclaré : "Le support généreux de 21 Savage va contribuer au bien de ces jeunes personnes. Non seulement ça va les aider à rester réactifs pendant cette crise, mais ça va aussi leur apporter de l'espoir et la conviction qu'ils ont le soutien de leur communauté dans les moments nécessaires."

C'est vrai, on le connaissait déjà très généreux, rappelez-vous, il avait offert le dîner de Thanksgiving à 300 familles dans le besoin il y a quelques mois. Voici encore une belle initiative, bravo 21 Savage !