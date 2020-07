PNL annonce son concert sur Netflix ce dimanche

Rendez-vous dimanche soir sur Netflix pour le concert de PNL !

Après de longues journéees de mystère où on a tous failli s'arracher les cheveux, PNL a enfin dévoilé ce qui nous attendait sur Netflix ce dimanche 5 juillet. Cela fait déjà un moment qu'ils ont balancé leur collaboration avec la plateforme de streaming américaine et les choses se précisent enfin.



NOS et Ademo, qui ont vu leur concert annulé à cause du Covid-19 comme beaucoup d'autres artistes, ont trouvé une alternative afin de faire patienter leurs fans en diffusant leur première tournée "Dans La Légende" sur Netflix.

Sur Instagram, les deux frères ont posté des photos de l'AccorHotels Arena vide et s'adressent à leurs followers : "Salut la famille, on espère que vous vous portez au mieux en cette période "particulière", ainsi que vos proches et ceux que vous aimez. En espérant qu’on puisse apprendre de la vie et s’améliorer tous ensemble.Comme vous le savez on était censé se retrouver ce dimanche 5 juillet pour le premier Bercy de la tournée Deux Frères, reportée à Février 2021. C’est pourquoi on a choisi cette date "symbolique" du 5 juillet afin de vous ramener chez vous, en famille, et avec Netflix, le concert de notre première tournée Dans La Légende????????"

Chanceux sont ceux qui ont reçu une belle invitation de la part de PNL dans leur boîte aux lettres et le groupe prouve à nouveau qu'ils sont extrêmement forts en terme de communication. En attendant le concert de Février, on espère que vous serez tous branchés dimanche soir, c'est QLF.