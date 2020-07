DJ Akademiks craque : il clashe Freddie Gibbs, Meek Mill et John Legend

Akademiks a complètement enflammé les réseaux sociaux en s'en prenant à Freddie Gibbs, Meek Mill et John Legend !

Depuis lundi 29 juin, ils ne s'arrêtent pas ! DJ Akademiks et Freddie Gibbs se livrent une guerre sur les réseaux sociaux à base d'insultes et de montages photos.



Tout a commencé lorsque DJ Akademiks a balancé que Freddie Gibbs était "totalement sans importance". Le rappeur s'en est donc pris à lui sur Twitter en proposant 5 000 dollars aux femmes qui peuvent affirmer avoir couché avec le blogueur. Se sont alors enchaînés les multiples insultes et piques, allant jusqu'à se vanter de la taille de leur maison. Gibbs a même demander des preuves qu'Ak n'ait pas sucé 6ix9ine.

Après avoir comparé Akademiks à un Teletubies, Gibbs a mis en vente un tee-shirt à 40 dollars avec la tête de Ak sur le corps d'un des personnages du dessin animé. Le rappeur a promis qu'il allait "torturer Akademiks jusqu'à ce qu'il arrête de travailler".

Quant à Meek Mill, il proclame Akademiks comme cancel d'internet suite à son clash avec Freddis Gibs. Afin de se débarrasser du co-host de l'émission Everyday Struggle, Meek a écrit sur son compte Twitter : "Notre culture n'a pas besoin d'Akademiks. Il a alimenté beaucoup de clashs qui ont tué ou blessé des gens et n'a jamais donné un seul dollar à la culture."

Mais le principal intéressé a vite répondu, "Tu vas cancel personne, Meek" avant d'ajouter, "J'ai jamais vu Meek s'en prendre à quelqu'un de la rue ou à un gangster, mais il vient s'en prendre à un blogueur."



Enfin, Akademiks n'a pas su tenir sa langue pendant son live Twitch ce mardi 30 juin alors qu'il parlait des ventes de l'album "Bigger Love" de John Legend. Il balance sur Chrissy Teigen, la femme du chanteur, "Sa p*** parle mal sur internet...Sans mentir, je déteste tellement cette p***."

Le blogueur a ensuite vaguement expliqué ce qu'il lui reprochait et a averti John Legend qu'il ne blaguait pas : "Qu'elle aille se faire foutre, j'espère que John Legend entend ça. Surveille ta p*** qui parle mal parce que je m'en branle de vous."