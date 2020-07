Kaaris présente "Goulag", Booba le clashe tandis que Gims le soutient

Kaaris qui vient d'être dans l'actualité pour un problème avec des jeunes de Cannes a préféré ne pas commenter la situation, laissant un des membres de son entourage le faire pour lui. Depuis l'annulation de l'octogone avec Booba, il se concentre sur sa musique et son nouvel album, "Château Noir" sans plus jamais répondre aux attaques du Duc. Alors, dans sa dernière publication Instagram, il a préféré parler de son nouveau single, "Goulag", à sortir le vendredi 3 juillet plutôt que de revenir sur l'épisode cannois. Il a été rejoint dans sa démarche par Gims qui le soutient également dans son opposition à Booba, qui lui, évidemment, n'a pas raté l'occasion de se moquer...

Dans les commentaires, Booba ironise. "Me dis pas que tu as fait Sevran Cannes avec le GT63 #capitainedozo" tandis que Gims se concentre sur la musique et attends de Kaaris un gros morceau : "Paro le titre, qu'est-ce que tu nous prépares encore ?" Proche du rappeur de la Sexion d'Assaut, H-Magnum a commenté en multipliant les émojis feu.

Il faut lire ici une fracture très nette entre Booba d'un côté et ses ennemis de l'autre qui semblent faire front ensemble contre lui. Et c'est assez nouveau comme phénomène. Le Duc, on le sait, a beaucoup de clashs en cours dans le rap français mais c'est la première fois qu'on s'en qu'il y a un regroupement de ceux qui sont attaqués pour se donner de la force contre lui. Même si cela risque de le stimuler encore plus dans son rôle de troll, cela montre tout de même que quelque chose semble être en train de bouger. Entre Kaaris qui refuse de répondre aux tacles et H-Magnum et Gims qui viennent au soutien, la résistance s'organise...