Kaaris : les explications sur ce qui s'est passé à Cannes !

Les deux équipes se rejettent la faute.

Hier, Kaaris et son équipe ont été pris à partie dans le port de Cannes par une bande de jeunes qui les ont insultés, leur ont jeté des pierres et ont vandalisé la voiture du rappeur de Sevran, garée un peu plus loin. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur ce qui est réellement passé.

C'est d'abord un proche de K2A qui a pris la parole pour donner sa version de l'altercation. L'origine de l'embrouille serait venue d'un échange entre l'équipe de Kaaris en voiture et un homme à scooter qui a pris une baffe et a ensuite menacé de porter plainte pour violences. Ensuite, il est allé chercher les gars de son quartier et ils ont rayé la voiture de K Double A et jeté des pierres à un bateau sur lequel n'était pas le rappeur de Sevran. Au final, il semble que ça soit beaucoup de bruit pour pas grand-chose, du moins du point de vue de l'équipe de l'artiste.