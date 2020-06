Kaaris agressé !

Un incident a éclaté à Cannes.

De passage à Cannes avec son équipe, Kaaris a été pris à partie par une bande de jeunes qui l'ont insulté et lui ont jeté des pierres avant de partager ensuite des vidéos de leur "rencontre" avec le rappeur de Sevran.

Décidément, K double A n'est pas à la fête en ce moment. Alors que Booba ne le lâche pas et que les rappeurs de Sevran ne l'ont pas invité sur une mixtape concernant les artistes de la ville, il vient d'être "agressé" par des jeunes alors qu'il se trouvait à Cannes. Posé sur un bateau avec son équipe, K2A s'est fait attaquer par une bande de jeunes qui n'ont pas hésité à l'insulter et lui envoyer des pierres. Sa voiture restée à quai a également été abîmée et rayée... La bêtise n'a plus de limites donc...