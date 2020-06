6ix9ine ne touche plus terre

Et annonce un nouveau clip.

Fort du succès de "Trollz" et de sa place de numéro un au Billboard Hot 100, 6ix9ine veut continuer d'enfoncer le clou et de surfer sur la vague de la win qui l'accompagne depuis sa sortie de prison. Il a annoncé que son troisième single depuis sa libération sortirait le vendredi 3 juillet et en a profité pour faire un point sur son assignation à résidence.

Chaque sortie d'un nouveau titre de 6ix9ine fait l'événement. Qu'on l'aime ou pas, on ne peut pas le nier. Alors le rappeur aux cheveux colorés a annoncé que la suite allait arriver très vite, dès le vendredi 3 juillet. Il a aussi rappelé qu'il était bientôt libre et qu'il serait "de retour dans la rue" dans 34 jours.

"Il me reste environ 34 jours avant la fin de ma détention à domicile. Environ 34 jours de plus et le moniteur de cheville va se détacher et le roi de New York sera de retour dans la rue. Je vais vous donner à tous un autre clip".

Il lui conseillera tout de même de regarder un peu plus souvent dans son dos car il ne sera plus sous protection et le succès n'a jamais protégé contre les balles...