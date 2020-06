Nicki Minaj répond à ses haters à propos de "Trollz"

Le succès du titre lui donne raison.

On n'est pas certain que traîner avec 6ix9ine soit bénéfique pour Nicki Minaj. Après avoir demandé à ses Barbz de troller A$ap Ferg et Kanye West, via Kim Kardashian, pour qu'ils sortent les morceaux sur lesquels elle apparaît, elle menace cette fois les haters qui n'ont pas aimé le titre "Trollz". 6ix9ine l'a déjà fait et il semble que le fait que le morceau soit numéro un donne des ailes à ses auteurs...

Nicki Minaj en a marre qu'on la critique parce qu'elle a travaillé avec 6ix9ine. Alors que leur featuring, "Trollz" est un véritable succès, elle a posté un message sur Instagram à destination de ses haters.

"La haine est une émotion faible, un signe d'échec" a-t-elle écrit sous une photo d'elle et de Tekashi.

Comme prévu, la participation de Nicki Minaj sur un titre avec Snitch9ine a été mal vu par le monde du hip-hop. Akon a déjà vécu ça. A peine sa vidéo avec le rappeur aux cheveux colorés était-elle en ligne que Styles P prenait déjà ses distances. Il n'y avait pas de raison pour que cela soit différent pour Nicki. Elle aussi a eu droit à son retour de flamme et son lot de critiques mais "Trollz" étant un immense succès, cela prouve que le public est moins regardant puisque le morceau est devenu numéro 1 au Billboard Hot 100 ce qui a notamment permis à Nicki Minaj d'être la première rappeuse à entrer directement en tête du classement depuis Lauryn Hill en 1998 et lui a donné son deuxième numéro un en un mois puisque son remix de "Say So" avec Doja Cat a aussi atteint ce classement. Devant de tels résultats et honneurs, on comprend que la rappeuse new-yorkaise se moque un peu du quand-dira-t-on, même si cela ne doit pas être agréable à entendre...