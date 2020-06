Doja Cat harcelée, elle craque !

Mais reste revendicative !

Tout lui souriait. Son titre "Say So" est un hit planétaire, son remix avec Nicki Minaj lui a apporté encore un surplus de succès et la première place du Billboard et elle a été choisie par The Weeknd himself pour poser sur un de ses titres et en faire un nouveau tube. Et puis Doja Cat a été pris dans la machine médiatique et accusée de racisme. Depuis elle a du mal à s'en remettre et craque devant tant de haine et d'acharnement...

Dojat est d'origine juive et sud-africaine. Pourtant, des internautes ont retrouvé des screens et des vidéos d'elle discutant sur des chatrooms avec des suprématistes blancs et riant à des blagues racistes. Elle se serait aussi plainte de ses cheveux crépus et une vieille chanson d'elle a été déterrée. Son titre "Dindu Niffun", un mot péjoratif pour désigner les afro-américains ayant des problèmes avec la justice a été jugé raciste lui aussi par la communauté qu'il l'a condamnée

Elle a beau s'être expliquée et défendue, la polémique ne retombe pas et surtout la pression des haters se fait de plus en plus forte. Alors, dans un live sur Instagram, elle a craqué et si elle est revenue sur la polémique et le racisme, elle a aussi dénoncé le harcèlement dont elle était victime. Mais elle reste malgré tout revendicative et estiment que ceux qui la critiquent par le biais des réseaux sociaux sont des personnes qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Ensuite, elle se met en colère contre ceux qui critiquent ses attributs physiques venant de la partie de sa famille sud-africaine comme ses cheveux par exemple ou sa couleur de peau : “Personne ne devrait se détester pour sa couleur de peau et personne ne devrait détester quelqu’un d’autre pour sa couleur de peau…” Mais elle a aussi expliqué qu'elle n'a jamais pu parler avec des suprématistes blancs car elle serait faite insultée et menacée de mort.

Elle conclut en disant que personne n'a de preuve qu'elle ait déjà tenu des propos racistes car elle ne l'a tout simplement jamais fait... Et qu'elle avait "pitié" des gens qui pouvaient encore le penser... Et surtout, elle a dit que quoi qui se passe, elle continuera sa carrière sans plus se soucier de ce que l'on peut dire à son sujet.