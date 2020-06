6ix9ine trolle ses haters et 50 Cent !

Un programme ambitieux.

Le succès actuel de 6ix9ine lui monte clairement à la tête. Depuis que "Trollz" est numéro 1 au Billboard Hot 100, il a dégainé tout azimuts et son insolence, déjà très importante, a été décuplée. Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul pour lui, "Gooba" vient d'être certifié platine, une bonne occasion de s'en prendre encore au monde entier, en tout cas à ceux qui ne le soutiennent pas, comme 50 Cent dont Tekashi veut remixer le classique "Many Men" comme il a fait avec "Locked Up" en feat avec Akon. Cela risque d'être plus dur cette fois et il faut certainement y voir une provocation plus qu'un réel projet...

6ix9ine ne touche plus terre depuis son retour musical. A la sortie de "Gooba", il a battu des records sur YouTube mais aussi sur Instagram Live. Avec "Trollz", il a obtenu son premier numéro un. Et la série victorieuse se poursuit puisque "Gooba" est maintenant certifié platine.

"Il ne pourra pas avoir de carrière après sa sortie de prison ET JE SUIS LE NUMERO UN QUE VOUS DETESTEZ VOIR!"

Sa légende fait référence à ce que beaucoup pensaient quand il a été libéré de prison et qu'il avait annoncé qu'il reprendrait sa carrière musicale. Il faut croire que ses fans mais aussi beaucoup d'autres amateurs ne s'en soucient pas puisque depuis la mise en ligne de ses titres, il enchaîne succès sur succès.

Dans une telle situation, 6ix9ine se sent tout puissant. Alors, il trolle également 50 Cent en déclarant dans une vidéo avec son acolyte DJ Akademiks qu'il veut remixer le classique "Many Men" du rappeur new-yorkais qui figure sur son album "Get Rich Or Die Tryin’". Mais son comparse lui rappelle que Pop Smoke l'a déjà fait avec le titre "Mercy".

Plus qu'un réel projet, on parierai plutôt sur une nouvelle provocation envers 50 Cent qui a tourné le dos au rappeur aux cheveux colorés après que celui-ci ait accepté de témoigner contre le gang des Nine Trey Bloods.