Booba n'oublie pas Gims...

Peut-être qu'il s'ennuie ? Peut-être que les mises en garde d'Instagram lui donnent envie de voir jusqu'où il peut aller avant de voir son compte à nouveau fermé ? Toujours est-il que Booba met les bouchées doubles en ce moment pour s'attaquer encore et toujours à ses ennemis. Après avoir savouré la déroute de Kaaris à Sevran et taclé Damso en une seule phrase, il vient de remettre son beef avec Maitre Gims au goût du jour en rappelant : "Le silence n'est un oubli".

Il y a quelques années, une vidéo de Gims avait fuité dans laquelle il avait demandé de l'aide pour détruire le Duc et lui faire du sale. Comme beaucoup d'entre nous, Booba a juste constaté qu'il ne s'était absolument rien passé depuis. Alors, il a lancé comme une espèce de piqure de rappel au rappeur de la Sexion d'Assaut en lui expliquant qu'il était toujours là.

"Qui s’en souvient?!!! Cela dit depuis j’ai toujours une dent de requin dans la poche un fer à cheval d’étalon malien et un poisson séché dans la boîte à gants et bien évidemment un Glock 17 chargeur long. L’important c’est pas la chute c’est l’parachute. #jusquicitoutvabien @hmagnumofficiel @gims @demdem #lesilencenestpasunoubli

Non content de le publier sur Instagram, B20 l'a aussi posté sur absolument tous ses autres réseaux sociaux, histoire de rappeler qu'il attendait l'anéantissement promis. Dans la vidéo, Gims appelait à la destruction de Booba

"Il y a trois jours, j'ai fait une invocation, j'ai demandé à H Magnum de prier, ma femme aussi a prié. J’ai demandé l’anéantissement de Booba. C’est-à-dire que j’ai demandé sa destruction pour le mal qu’il veut tenter de me faire, pour l’humiliation qu’il veut me faire. J'ai demandé à Dieu de m e trouver une issue favorable, de m'en débarrasser. Booba, il faut l'arrêter, ça suffit ! Je vais l'attraper et lui faire du sale."

Rancunier et doté d'une grosse mémoire en ce qui concerne ses clashs, le Duc n'oublie rien. Mais peut-être que ça serait mieux et plus intéressant pour tout le monde si chacun se concentrait sur la musique, non ?