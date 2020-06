6ix9ine numéro 1 : son insolence n'a plus de limites...

Fort de son succès, il règle ses comptes.

Il fallait voir la réaction exubérante de 6ix9ine quand il a appris que son titre en featuring avec Nicki Minaj, "Trollz" était numéro un du Billboard 100 pour comprendre que le rappeur aux cheveux colorés n'allait plus toucher terre pendant un bon moment. Non seulement c'est le cas, mais en plus il devient de plus en plus moqueur et profite de son succès actuel pour régler ses comptes avec ses ennemis. C'est ainsi qu'il s'est royalement moqué de qui n'ont jamais eu de titres numéro 1. Grisé par le succès, il devient de plus en plus insolent...

Evidemment, il n'allait pas laisser passer l'occasion de se vanter et de rappeler que ceux qui le clashent n'ont pas son palmarès. Alors, dans une vidéo, il a pris une liste et cité tous les noms des rappeurs avec qui il est en beef et qui n'ont jamais eu de titres numéro 1 : Meek Mill, Future, Gucci Mane, Lil Durk, G Herbo et Trippie Redd.

"Aujourd'hui, je suis numéro un dans le monde. Et je veux juste préciser quelques points. J'ai une liste, je vais commencer par la haut. Future, tu rappes depuis plus d'une décennie et tu as de nombreux feats avec Drake mon ami mais tu n'as jamais été numéro un. Mr Meek Mill, tu rappes depuis 2011 sans avoir de numéro un [...] Les petits garçons, vous savez, les petits gars du game. Lil Durk, tu es local, tu n'as jamais été numéro un, monsieur G Herbo, je ne pense pas que tu sois entré dans le top 100. Je peux me tromper, je ne sais pas... [...] Gucci Mane, non, jamais numéro un non plus. Trippie Redd, nous avons signé dans le même label, jamais n°1 non plus. Chaque rappeur new-yorkais qui n'est pas vieux n'a été numéro un."



Dans la foulée de son succès qui lui est clairement monté à la tête tant il sonne comme une revanche pour lui, 6ix9ine s'en est aussi pris à d'autres personnalités et même à des fans. Il a notamment accusé ceux de Cardi B de tout faire pour que "Trollz" ne réussisse pas, uniquement pour contrer Nicki Minaj. Il a aussi expliqué que beaucoup de journalistes et de personnalités des médias avaient essayé de le boycotter, sans succès...

Dans sa story Instagram, il s'est notamment moqué d'un groupe de fans qui essayaient de faire en sorte que "Rockstar", le tube de Dababy et Roddy Rich reste numéro un. Le message lance un appel aux fans de Cardi B, Ariana Grande, Rihanna et Lady Gaga à maintenir "Rockstar" en tête du Billboard. 69 a republié le texte avec une légende en forme de provocation : "COME GET YALL FANS."







Déjà peu modeste en temps normal, 6ix9ine a littéralement disjoncté après le succès de "Trollz"...