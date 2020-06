Ja Rule tend le bâton, 50 Cent le bat

Ne jamais donner de prise à Fifty...

Dans le beef qui oppose Ja Rule à 50 Cent, il ne faut faire aucune erreur sous peine de la voir exploité par l'ennemi. Alors que la tension était retombée depuis que Fifty avait opposé une fin de non-recevoir à un Verzuz entre les deux artistes, Ja Rule a posté sur Instagram des images d'un showcase/pool party où il chante devant 15-20 personnes. Il n'en fallait pas plus au boss du G-Unit pour se moquer de lui...

Dimanche 21 juin, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux une vidéo de Ja Rule se produisant lors d'une fête dans le New Jersey. Dans l'extrait, on le voit chanter sur le titre de Jennifer Lopez, "I'm Real (Remix)", tandis qu'une douzaine de personnes font la fête autour de lui. Cela ressemble tellement à une soirée karaoké que beaucoup ont douté qu'il s'agisse vraiment de Ja Rule...

L'artiste s'est chargé lui-même de la confirmation via Instagram annonçant qu'il faisait "des performances sûres pour éviter le covid" qu'il décrit comme "des expériences" qui ne sont pas forcément "bons marchés" !

Evidemment, il n'en fallait pas plus pour que 50 Cent se moque de lui et pour une fois, on ne lui donnerait presque pas tort tant il y a un petit côté pathétique dans la démarche de Ja Rule.

"Si vous ne voulez pas finir par faire des fêtes d'anniversaire privées pour 15 personnes, restez à l'écart"...

Quand on est en beef avec un troll professionnel comme Fifty, il ne faut jamais faire de choses comme ça. Espérons que Ja Rule ait compris la leçon...