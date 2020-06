6ix9ine toujours en danger de mort !

Il est la cible d'un gang et son avocat est inquiet.

Avec la sortie et le succès de "Gooba" et de "Trollz", ses deux titres envoyés depuis sa sortie de prison qui cartonnent, on en oublie que 6ix9ine n'est pas qu'une star. C'est aussi un témoin dans une grave affaire qui risque sa vie. Depuis son témoignage, les membres du gang des Nine Trey Bloods veulent sa peau et ça inquiète son avocat.

Tekashi semble se moquer de sa sécurité mais sa situation inquiète son équipe juridique. Alors qu'il est assigné à résidence le temps de terminer sa peine, a priori jusqu'à début août, il sera totalement libre ensuite puisqu'il a décidé de ne pas bénéficier du programme de protection des témoins. Et à cette idée qu'il se retrouve sans protection fédérale inquiète son équipe d'avocats.

Dans un article publié ce dimanche 21 juin dans le New York Post, Dawn Florio, l'un de ses avocats, s'est expliqué : "Je suis inquiet", a-t-il avoué. "Beaucoup de gens le condamnent pour sa coopération avec le gouvernement et un jeune membre de gang qui veut se faire un nom pourrait essayer quelque chose."

6ix9ine prévoit de quitter New York quand son assignation à résidence sera terminée et d'embaucher des gardes du corps pour assurer sa sécurité. "Il est de bonne humeur", ajoute Florio, "mais je ne serai tranquille quand lorsqu'il sera dans un état différent avec une sécurité 24h/24."

La seule préoccupation de Tekashi pour le moment semble être les records de vente et de popularité sans oublier de commencer des beefs avec le plus grand nombre de rappeurs possibles. Il mène aussi une bataille contre le Billboard car "Gooba" n'a été que numéro 3 et travaille actuellement pour que "Trollz" termine premier même s'il se sent blacklisté par l'industrie musicale.

Enfin, pas tant que ça, parce qu'on annonce neuf featurings sur son prochain album, on connaît déjà ceux avec Akon et Nicki Minaj et on se demande bien qui sont les sept autres...