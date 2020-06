Moha La Squale libéré !

Il sera jugé le 9 juillet prochain.

C'est l'affaire du week-end. L'arrestation plus que musclée de Moha La Squale a ému la communauté hip-hop de l'Hexagone. Après une nuit en garde-à-vue, le rappeur de la Banane a été libéré et sera présenté à un juge le 9 juillet pour répondre d'un refus d'obtempérer aggravé, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire.

Moha La Squale est libre en attendant sa comparution le 9 juillet 2020 devant le tribunal correctionnel. Violemment arrêté vendredi à la suite d'un contrôle routier de routine, la situation a dégénéré quand les policiers se sont aperçus que le rappeur de 25 ans faisait l'objet d’un mandat de recherche pour refus d’obtempérer aggravé. En essayant de fuir à pied, il a dû ensuite être maitrisé de force et avec difficulté par trois agents des forces de l'ordre avant d'être emmené en garde-à-vue. Finalement, il est ressorti libre du commissariat samedi en fin de matinée avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 9 juillet pour trois infractions dont "conduite qui compromet la sécurité des usagers de la route ou trouble la tranquillité publique". Une décision logique selon son avocate qui s'est exprimée auprès de l'AFP. "J'ai constaté qu'il présentait de nombreuses plaies et blessures qui le rendaient inaptes à comparaître en justice. On attend une décision humaine et pleine de bon sens de la part du magistrat devant lequel il va être présenté."

Une mise en liberté dont s'est félicité le rappeur sur Twitter.

Merci Maître et les filles ❤️ pic.twitter.com/9YKU1Hx8kK — Moha La Squale (@LaSqualee) June 20, 2020

Moha La Squale était en effet recherché pour un "rodéo à moto le 21 mai dans le XXe arrondissement de Paris au cours duquel il aurait refusé d’obtempérer aux demandes de s’arrêter et manqué de percuter une fillette dans sa fuite" selon une source proche du dossier.