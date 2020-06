J. Cole pris pour cible par Noname

Elle envoie un diss track.

Alors que tout le monde a vu un diss déguisé dans le morceau sorti par J. Cole il y a quelques jours, "Snow on Tha Bluff", ça n'a pas manqué, Noname vient de lui répondre avec le morceau "Song 33" produit par Madlib.

Et voilà comment on se retrouve entraîné dans un beef alors que l'idée de départ était de sortir un titre de combat pour soutenir les manifestations Black Lives Matter. J. Cole ne s'est jamais caché quand il faut aller au combat et on l'a même vu dans la rue lors des défilés qui se sont multipliés aux Etats-Unis après la mort de George Floyd. Et pourtant, Snow on Tha Bluff" a été vu par une partie de la communauté hip-hop et les internautes comme une attaque déguisée contre Noname, la rappeuse de Chicago. Celle-ci n'a pas pour habitude de tendre l'autre joue, elle a donc contre-attaqué avec un diss track, "Song 33".

Dans les paroles qu'elle a aussi twitté, elle dit :

"Je suppose que l'ego est touché maintenant/Il est temps d'aller travailler, wow, regardez-le partir/Il est vraiment sur le point d'écrire sur moi quand le monde est en feu/Il y a des gens dans les arbres quand George a demandé sa mère/En disant qu'il ne pouvait pas respirer, tu pensais écrire sur moi ?"

Elle continue en attaquant les rappeurs qui n'utilisent pas leurs réseaux sociaux pour parler de la violence policière, du racisme et d'autres injustices sociales.