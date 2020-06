6ix9ine validé par Kim Kardashian et Kanye West ?

Im a peasant compared to you and Ye :/ https://t.co/bsK2zLKyDd — 6ix9ine (@6ix9ine) June 17, 2020

Si la femme de Kanye West n'a pas répondu au compliment de Tekashi, son mari non plus n'a pas daigné donner son avis sur le travail de 6ix9ine et de Nicki. Mais pour le rappeur aux cheveux colorés, que Kim K se penche sur son travail semble largement suffisant. Cela créé un buzz autour de lui dont il a besoin parce que s'il s'est vanté que "Trollz" avait battu le nombre de vues de "Gooba" sur YouTube, il a été sévèrement recadré par la plateforme qui a affirmé le contraire et preuve que, même si le succès est largement au rendez-vous, il a besoin d'aide pour hisser "Trollz" à la première place du Billboard Hot 100, il a demandé à ses fans d'acheter quatre fois le titre sur iTunes, soit le maximum autorisé. Après tout, même le plus exubérant des rappeurs à quelque fois des petits moments de doute et il est certain que Kim K lui a refait sa journée...