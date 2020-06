2 Chainz menacé par la famille de Pablo Escobar

A cause de ses restaurants.

C'est une histoire pas banale qui est en train d'arriver à 2 Chainz à propos des deux restaurants qu'il possède à Atlanta. En effet, la famille du narcotrafiquant Pablo Escobar le poursuit en justice et lui demande aussi 10 millions de dollars de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse du nom de l'ancien baron de la drogue. La société Escobar Inc. lui interdit aussi d'utiliser ce nom pour ces établissements sans son autorisation.

Franchement, si vous avez vus les premières saisons de la série "Narcos" qui revient sur la vie de Pablo Escobar, vous avez compris que son influence, son pouvoir et sa fortune ne s'étaient pas éteints avec lui. Si vous avez un doute, ce qui arrive à 2 Chainz est assez révélateur. Le rappeur possède deux restaurants qui se nomment Escobar. La société familiale qui gère les intérêts du narcotrafiquant l'a donc attaqué en justice en expliquant que c'est elle qui possède la marque Escobar et que le rappeur n'a pas le droit de s'en servir alors qu'il l'utilise pour ses restaurants, sur le Web, les réseaux sociaux, des marchandises et même des éléments de menu. Elle demande donc à la justice de bloquer tout ce qui utilise le nom Escobar sans autorisation et qui violerait la loi fédérale. Et à cela, la société ajouté une demande de 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

Franchement, c'est quand même assez ironique que la famille d'un trafiquant de drogue comme Pablo Escobar menace 2 Chainz pour ça alors qu'il faut certainement y voir un hommage au baron de la drogue comme le fait que Nas porte aussi ce surnom ou que Wiz Khalifa ait tout fait pour se rendre sur sa tombe. Evidemment, c'est moins violent comme méthode, Pablo lui-même ayant sûrement posé une bombe mais il y a quand même un je-ne-sais-quoi de dérangeant à se dire qu'une société formée sur la fortune d'un homme qui a vendu de la drogue dans le monde entier fasse appel à la justice...