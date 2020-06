Young Buck ouvre une cagnotte pour survivre

Game vient à son soutien.

La situation de Young Buck ne s'améliore pas même s'il est sorti de prison. En effet, il a dû se déclarer en faillite pour échapper à ses créanciers et surtout pour ne plus devoir d'argent à 50 Cent et au G-Unit mais cela l'a placé dans une situation difficile. Le rappeur en est réduit à ouvrir une cagnotte auprès de ses fans pour subvenir à ses besoins. Parmi les donateurs, on retrouve Game qui a envoyé 1000 dollars à son ancien camarade. Mais la situation de Buck reste très fragile...

Les rapports sur la situation financière de Young Buck sont alarmants. Il semble que son récent passage en prison l'ait laissé complètement ruiné à tel point qu'il est aujourd'hui obligé de demander de l'aide à ses fans via une cagnotte sur le site GoFunfMe. Lui-même a expliqué qu'il ne restait plus qu'une centaine de dollars sur son compte en banque, à peu près 100 dollars de bijoux et 1000 dollars de vêtements et qu'il comptait sur sa petite-amie pour l'aider à survivre.

"Écoutez tous, je suppose que vous avez tous lu les gros titres qui disent que je n’ai que 100$ dans ma poche, je n’ai que 100 $ de vêtements et 100 $ de bijoux environ. Je pense que c’est le moment idéal pour lancer un financement GoFundMe. Envoyez-moi 1 $, c’est tout ce dont j’ai besoin. Juste 1 $, les gars."

Parmi les donateurs, Game a envoyé 1000 dollars à son ancien camarade de label qui s'ajoutent à la somme qu'il a déjà récoltée. Surtout, le rappeur de Los Angeles a pris la défense de Buck

"Les gars, vous vous croyez drôles à m’envoyer la vidéo de mon gars Young Buck qui demande qu’on lui donne 1$ ? Ça me fait chier de voir mon gars galérer dans cette situation. Je ne sais pas où j’en serai dans les prochaines années, mais je me dois de lui lâcher une liasse juste pour lui donner de la force. Je compte également donner 1000 dollars supplémentaires à un jeune noir pour l’aider à sortir de la galère. Nous vivons des temps complètement dingues en ce moment et nous avons tous un rôle à jouer afin que la mission soit finalement menée à bien. Le monde entier nous regarde… Hey Buck, garde la tête haute comme un Blood".

Est-ce que cela sera suffisant pour que Young Buck se remette réellement à flot ? Malheureusement, on en doute...