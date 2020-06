Cardi B s'énerve contre le body shaming !

Et tacle ses détracteurs avec humour.

On ne va pas se raconter d'histoires, Cardi B est souvent peu vêtue sur les réseaux sociaux. Elle y montre régulièrement son corps et/ou ses tatouages, ce qui revient à peu près au même. Mais, elle en marre qu'on la critique pour ses formes et ses défauts. Alors, elle a fait une vidéo pour s'en prendre à ses haters et dénoncer le body shaming qu'elle subit.

Forcément, quand on partage autant de photos dénudées, les critiques pleuvent. On le sait, les réseaux sociaux sont un terrain propice à la critique, surtout quand une star montre son corps. Par définition, il doit être parfait puisque c'est une star. Or même nos amis les vedettes ont leurs petits complexes physiques. Et Cardi B les assument mais en a marre qu'on lui rappelle quand elle poste une photo d'elle en bikini. L'objet de son courroux est cette photo et surtout les commentaires qui vont avec.

Alors qu'elle était surtout fière de montrer qu'elle avait redonné des couleurs à son impressionnant tatouage, Bardi a dû subir du body shaming alors, ni une, ni deux, elle a pris son téléphone et a balancé une vidéo dans laquelle elle n'est pas contente et montre tout son corps pour prouver qu'elle ne triche pas et qu'elle n'a pas recours à Photoshop.

"Laissez mes bourrelets tranquille" a-t-elle demandé. "Je dois faire cette vidéo parce que je vois que vous pensez que j'ai édité la photo. Je dois faire cette vidéo parce qu'hier, j'ai posté une photo trop hot et mes détracteurs ont prétendu que je faisais du Photoshop alors maintenant, je dois vous montrer tout mon corps !"

Heureusement, elle l'a pris avec humour reconnaissant qu'elle avait certainement pris du poids avec le confinement mais qu'elle n'en avait pas honte. Et elle termine sa vidéo en disant qu'elle a très bien mangé, son petit-déjeuner, son déjeuner et des glaces.

Si même la sexy Cardi B est victime de body shaming, plus personne ne va vouloir montrer son corps sur Instagram...