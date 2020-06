6ix9ine se moque encore de Meek Mill

A travers le classement de son titre, "Otherside of America".

Finalement, le beef qui oppose 6ix9ine et Meek Mill, c'est un peu comme celui entre Booba et Kaaris en France. Il y a des rebondissements tous les jours et chacun profite du moindre faux pas de l'autre pour lui mettre une dose. Et là, Tekashi ne s'est pas gêné pour se moquer de Meek Mill alors que son titre de combat à propos du mouvement Black Lives Matter, "Otherside of America" n'est entré qu'à la 64e position du classement Billboard Hot 100.

Toujours très fin, le rappeur aux cheveux multicolores a écrit dans un post Instagram effacé depuis : "C'est ce qui arrive aux clochards qui n'ont pas Drake pour les porter sur leur chanson"... Evidemment, ce message n'existe plus sur le compte de 6ix9ine, mais les internautes, toujours vifs, ont largement eu le temps d'en faire une capture...