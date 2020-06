Sevran : Kaaris renvoie Booba dans les cordes !

Le Dozo répond aux provocations du Duc.

Au centre de l'actualité du rap français mais pas forcément pour de bonnes raisons et alors qu'il avait totalement arrêté de répondre à Booba, il faut croire que la situation a énervé Kaaris qui a remis le couvert contre le Duc. Alors qu'il a joué l'apaisement avec les autres artistes de Sevran comme Maes et Da Uzi, K double A a remis un shoot à B2O même s'ils avaient réussi à trouver un terrain d'accord contre Zemmour...

Depuis son retrait de l'octogone qui devait avoir lieu en Suisse et dont il jugeait l'organisation peu sérieuse, Kaaris n'avait plus rien dit à propos de Booba ni répondu à ses provocations. Mais là, alors que le Duc s'est mêlé d'une affaire qui semblait interne aux artistes de Sevran (quoi que cela ne soit pas impossible qu'il doit derrière, notamment du fait de sa proximité avec Maes), Kaaris a décidé qu'il était temps de reprendre les hostilités et de remettre le rappeur de Boulbi à sa place.

Sur son compte Snapchat, il a écrit avec des émojis en train de réfléchir :

"Quand on est le soi-disant boss, on ne cherche pas la moindre occasion pour détruire son ennemi, on le laisse se détruire tout seul. 6 ans après, il n'y arrive toujours pas, quel échec..."