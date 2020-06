6ix9ine règle ses comptes avec Gucci Mane, Future et NLE Choppa

Son succès lui donne des ailes

Fin de semaine agitée pour 6ix9ine. Alors que son clip "Trollz" en featuring avec Nicki Minaj a cumulé 46 millions de vues en 24h battant ainsi un nouveau record, il a profité de l'engouement autour de lui pour faire feu de tout bois. Après avoir attaqué Future, Snoop et Meek Mill, il a continué son entreprise de démolition toujours contre Future, mais aussi Gucci Mane et NLE Choppa. On se demande quand il a le temps de travailler avec tous les beefs qu'il entretient...

Juste avant la sortie de son deuxième titre depuis sa libération, "Trollz", 6ix9ine a fait un Instagram live. Dans celui-ci, il attaquait Snoop, Meek Mill et Future, les accusant d'être aussi des balances ou tout du moins de travailler avec des balances. Sa stratégie paraît assez simple : il s'agit pour lui de montrer qu'il n'est pas le seul à avoir des choses à se reprocher dans le rap game. Comme il était bien chaud et sur une bonne dynamique, il a continué à faire ce qu'il fait sans doute le mieux, troller en s'en prenant à nouveau à Future mais aussi à Gucci Mane et NLE Choppa.

Hier, Future était heureux de fêter ses dernières certifications avec ses followers qui sont nombreuses et très valorisantes et qui récompensent le travail du rappeur d'Atlanta.

"Voici le résultat quand vous pariez uniquement sur vous-même" a-t-il écrit. Il s'est ensuite lancé dans un egotrip presque normal quand on voit ses résultats avant d'en placer une pour les balances, dans un paragraphe surgit de nulle part.

"À la fin de la journée, tu bosses avec la police. Je pense que si t'es une balance, tu mérites de mourir."

Bizarrement, il semble que 6ix9ine l'ait pris pour lui et immédiatement sauté dans la section commentaires pour répondre :