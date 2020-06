6ix9ine clashe Meek Mill, Future et Snoop Dogg

Dans un live Instagram intense.

6ix9ine avait promis qu'il ferait un live Instagram avant la mise en ligne de son titre "Trollz" avec Nicki Minaj. C'est effectivement ce qu'il a fait. Et durant ce moment, il en profité pour montrer que la meilleure défense c'est l'attaque en poursuivant ce qu'il essaie de faire depuis un moment, à savoir montrer qu'il n'est pas le seul à être une balance mais qu'il est le seul à l'avoir dit. Et il a pointé du doigt l'attitude de Meek Mill, Future et Snoop Dogg.

Cela fait un moment qu'on voit bien la stratégie qui se dessine derrière chaque intervention médiatique de 6ix9ine : montrer que tout le monde est une balance en puissance et qu'il n'est certainement pas le seul à avoir dénoncer quand il a fallu faire un choix. C'est dans ce but précis que durant son live avant la mise en ligne de "Trollz", il a accusé Meek Mill, Future et Snoop Dogg.

Lui et Meek ne peuvent pas s'encadrer, ils s'insultent sur les réseaux sociaux depuis longtemps et le rappeur de Philadelphie a même promis qu'il allait détruire Tekashi. Alors, c'est lui qui a été le premier à en prendre pour son grade. Le rappeur aux cheveux multicolores l'a notamment accusé de travailler avec Roc Nation dont l'un des cadres est un témoin coopérant pour la DEA. Il a donc nommé Desiree Perez qui a aidé Meek Mill à faire annuler sa condamnation pour arme à feu et drogue datant de 2008 l'année dernière.

"Je n'ai aucune animosité contre Desiree. J'en ai après Meek Mill. Donc, Desiree Perez est un cadre des Roc Nation, elle a été arrêtée mais elle travaille chez Roc Nation avec Meek Mill. Vous pouvez la voir ici avec Meek Mill. Elle participe aussi au projet de réforme des prisons avec Jay-Z. Tu as dit que tu ne veux rien avoir à faire avec les rats mais ton dirigeant est un rat".

Ensuite, 6ix9ine s'est occupé du cas Future. Il a rappelé qu'il ne respectait pas ses devoirs de père.

"Future, tu ne t'occupes pas de tes enfants, non ? Tu ne peux pas me comparer parce que mes baby mamas ont couché avec mes co-accusés. Je vais donc rester à l'écart tant que je suis en liberté surveillée. Tu rappes aussi à propos de la drogue mais tu n'ai jamais arrêté pour ces histoires de drogue... Je n'ai jamais été arrêté non plus pour une histoire de drogue..."