Maes s'emporte contre les haters

Et veut les rencontrer.

Alors que le rap français et plus particulièrement les artistes de Sevran sont en ébullition, il semble que Maes n'ait pas super bien pris les attaques dont il est l'objet sur les réseaux sociaux. Alors, il a tenu à mettre les points sur les i en demandant à ses haters de venir le voir quand ils le croisent pour de l'insulter "en vrai", histoire de voir.

Tout ce qui se passe à Sevran prend une incroyable ampleur depuis que l'information a circulé que Kaaris ne devrait pas apparaitre sur une compilation regroupant toutes les artistes de la ville du 93. K Double A a parlé, Da Uzi, certains membres de 13 Block et Maes aussi. Et il semble que ce dernier n'ait pas super bien pris les insultes et les menaces qu'il reçoit sur les réseaux sociaux.

Dans une publication rapporté par le compte Twitter @rapmedia, il invité les gens à venir le voir.

"Je marche sans sécu, je me balade partout. Quand vous me voyez, svp, svp, svp, essayez de m'insulter comme vous le faites en DM ou sur Twitter. On va bien rigoler. La vie c'est pas Internet, sachez-le !"