50 Cent : Young Buck relance le beef

En accusant Fifty de l'avoir freiné dans sa carrière solo.

Depuis sa récente sortie de prison, Young Buck n'avait quasiment rien fait qui aurait pu lui valoir les foudres de 50 Cent. Il avait juste déclaré qu'il ne lui devait plus rien financièrement parlant après s'être déclaré en faillite. Mais, dans une récente interview, Buck a expliqué que 50 Cent mettait à frein à la progression en solo des artistes du G-Unit car il ne voulait pas que quelqu'un devienne aussi important que lui.

Il est aussi revenu sur son départ du crew assurant que cela n'avait rien à voir avec les insultes transphobes et homophobes de Fifty qui continue de le troller sur Internet à ce sujet.

"Je sais très bien qui je suis. Ma séparation d'avec le G-Unit n'a pas eu lieu à cause des rumeurs ou des conneries qui pouvaient être dites. Il s'agissait de business."



Et pourtant, il a aussi raconté qu'à un moment donné, 50 Cent l'a encouragé à se lancer en solo et lui a donné quelques conseils. Mais au final, il a compris que Fifty n'était pas content lorsqu'un des rappeurs de son équipe rencontrait le succès et que lorsque des opportunités se présentaient, il les gardait pour lui ou les donnait à des gens extérieurs au G-Unit. "Il semble qu'il ne permettait pas à quelque de devenir aussi grand ou plus grand que lui", a-t-il conclu.

De son côté, 50 Cent a récemment commenté la carrière de ses ex-protégés en expliquant que Loyd Banks et Tony Yayo n'avaient pas été au bout de leurs capacités. Dans tous les cas, les deux rappeurs n'ont certainement envie d'enterrer la hache de guerre. On peut s'attendre à une cinglante réponse de 50 Cent dans les prochains jours...