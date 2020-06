Que se passe-t-il à Sevran avec Kaaris ?

K Double A serait absent d'une compilation regroupant les artistes sevranais

Si vous allez régulièrement sur Twitter, vous avez dû constater que Sevran est en TT en ce mercredi 9 juin au matin. Evidemment, on s'est demandé pourquoi. Et il semble que le monde du rap sevranais soit divisé. La rumeur veut qu'une compilation se prépare avec des rappeurs de Sevran mais que Kaaris ne soit pas au tracklisting. Forcément, cela interroge.

Evidemment, pour l'instant, rien n'a été confirmé ou infirmé et tout ce que nous allons écrire est d'ordre de la rumeur, de bruits que l'on a entendu ici et là. Da Uzi et son équipe aurait décidé de produire une compilation 100% rap français avec uniquement des artistes de Sevran. On y retrouverait donc Da Uzi bien sûr, mais aussi Maes, Imen ES, 13 Block ou encore Kalash Criminel. Là où les internautes se posent des questions, c'est que Kaaris qui a sans doute été le premier rappeur à imposer Sevran sur la carte du rap hexagonal ne serait pas présent au tracklisting. Et c'est ça qui a fait vigoureusement fait réagir les twittos car, pour eux, K2A a ouvert la porte aux autres artistes sevranais en s'imposant avec force dans le rap français. Et puis, on ne peut pas l'accuser de ne pas avoir représenté sa ville alors que ses titres sont truffés de gimmicks à la gloire de Sevran, que ce soit par nom ou son code postal. Il a aussi tourné des clips dans son quartier et a fait en sorte que le film "Braqueurs" puisse se dérouler dans sa cité.

Les raisons de son possible ostracisme sont donc à chercher ailleurs, dans son clash avec Booba. On le sait, le Duc a des connexions très fortes avec la ville du 93 et il a pris Maes sous son aile par exemple. Or, B2O est rancunier et intransigeant. Soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Il n'y a pas de milieu. Les artistes sevranais ont donc "choisi leur camp", ce que semble confirmer les dernières publications de Kaaris sur son compte Snapchat sur lesquelles on voit un Vegeta avec un détecteur de "s*ceurs", une photo de lui devant une porte remplie de tags avec la légende "Remerciez-moi pour les travaux" et une petite fille qui boude et qui dit : "Mais je ne vous ai rien fait". Evidemment, en soi, ce n'est pas une preuve mais cela confirme au minimum qu'il y a un gros problème qui laisse les internautes pantois.

???? Kaaris réagit à son boycott de la mixtape 100% Sevran "S.E wire" ????



Da uzi et son manager sont à l'initiative du projet dans lequel on retrouvera Maes, 13 block, Imen Es, Kalash criminel, Ninho et bien d'autres artistes ???? pic.twitter.com/xms2Dl37Rs — Rapmedia (@Rapmediadivers) June 9, 2020