La mode des combats de boxe entre rappeurs...

Mais pourquoi se prennent-ils pour des boxeurs ?

Aux Etats-Unis, malgré les manifestations qui continuent de faire rage après la mort de George Floyd et l'implication du monde du hip-hop, les rappeurs réussissent malgré tout à faire des dingueries et à nous faire rire. L'une de leur dernière folie en date, ce sont les "combats de boxe" entre eux. Bon, on ne va pas se raconter d'histoires, ça tient plus du grand n'importe quoi que du noble art mais c'est finalement assez drôle et ça détent un public stressé par les événements politiques récents.

Cela a commencé par un "match" entre Lil Tjay et YK Osiris. Une vidéo qui les voit s'affronter sur un terrain de basket privé à Los Angeles sur laquelle ils ne brillaient pas leurs compétences sportives ce qui a permis à Tory Lanez de se moquer d'eux.

YK Osiris a donc défié le rappeur canadien pour une rencontre entre eux deux. Mais meilleur sur ses appuis, Tory Lanez a remporté le combat haut-la-main.