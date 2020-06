6ix9ine bientôt libéré ?

Sa copine compte les jours...

Dans moins de deux mois, 6ix9ine sera un homme libre. Il aura terminé sa peine. Et Jade, sa petite-amie se languit de ce moment où ils auront la possibilité d'avoir une vie "normale" si tant est que ça soit possible avec Tekashi. Toujours est-il qu'elle compte les jours et dans sa dernière publication Instagram, elle explique qu'il n'en reste plus que 57.

Libéré pour cause de coronavirus et son asthme, Tekashi a été assigné à résidence le temps de terminer sa peine qui devrait normalement prendre fin au début du mois d'août 2020. Mais alors que lui n'en parle jamais, trop occupé par sa musique et par ses actions sur les réseaux sociaux, sa petite-amie, Jade, trouve le temps et compte les jours qui les séparent d'une libération totale. Pourtant, elle a le droit de bouger et d'aller et venir à sa guise, c'est à 6ix9ine que c'est interdit mais il faut croire qu'elle reste confinée avec lui et qu'elle aspire à retrouver une vie "normale".