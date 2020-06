Samat : 4 personnes arrêtés pour son assassinat

9 mois après la mort du rappeur, l'enquête avance.

Samat a été assassiné le 7 octobre 2019, victime d'une fusillade sur le parking du restaurant McDonald's de Garges-lès-Gonesse (95). Depuis vendredi 31 mai, l'enquête a apporté de nouveaux éléments et quatre personnes suspectées d'être responsables du décès du rappeur ont été arrêtées et écrouées comme l'indique le journal Le Parisien.

Il y a presque une semaine, "sept hommes et femmes, âgés de 31 à 43 ans, ont été interpellés, lundi et mardi à Lyon (Rhône), à Dugny et à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles" raconte le quotidien qui ajoute que selon ses informations, "quatre de ces hommes, soupçonnés d'avoir participé à cet assassinat, ont été déférés, vendredi devant un juge d'instruction de la juridiction interrégionale de Paris, chargé de ce dossier particulièrement grave de règlement de compte entre malfaiteurs. Un cinquième homme, arrêté dans le Rhône fait l'objet d'un mandat d'amener et doit être présenté à la justice."

Toujours selon les nouveaux éléments en possession de la justice, le rappeur de 37 ans aurait mitraillé à la Kalachnikov. 19 tirs l'auraient touché dont 12 au torse et à la tête. Il s'agit donc d'une exécution et d'un règlement de compte et les enquêteurs indiquent que les suspects, qui ont déjà été inquiétés pour vols à main armée et trafic de stupéfiants par le passé appartenaient à une bande rivale de celle à qui aurait appartenu Samat qui aurait été toujours en lien avec des malfrats de la ville de Stains (93). Les sept personnes arrêtées l'ont été suite à de nombreuses heures de surveillance et d'écoutes téléphoniques.