Yo Gotti s'offre trois voitures pour son anniversaire !

Pour un total de 1,3 millions de dollars !

Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ce dicton résume assez bien l'anniversaire de Yo Gotti. Plutôt que de faire une fête à tout casser, il a décidé de se faire un "petit" plaisir égoïste. Alors, il s'est offert trois voitures pour la modique somme de 1,3 million de dollars. En toute simplicité.

Le 19 mai dernier, Yo Gotti a eu 39 ans. Comme il approche de la crise de la quarantaine, il a décidé de faire une dinguerie. Il s'est dit : "si je claquais un million de dollars pour fêter ça ?" Tout ceux qui approchent de l'âge de 40 ans le savent, c'est un passage douloureux qui remet souvent en cause beaucoup de choses dans la vie personnelle et professionnelle de celui ou celle qui passe ce cap. C'est souvent à cet âge qu'on assiste à des divorces ou à des changements de métiers. Mais Yo Gotti est un rappeur à succès et en a certainement avec les femmes, pourquoi changer ça ? Par contre, acheter une montre de luxe de la marque Richard Mille pour une valeur de 180 000 $ et trois voitures personnalisées, voilà une bonne idée ! Du coup, il a fait repeindre pour 30 000$ une Rolls-Royce de 450 000$. La Ferrari F8 a été payée 375 000$ plus 25 000$ pour la personnalisation et la Lamborghini a coûté 260 000$ plus 30 000$ pour la peinture. Tranquillement, Yo Gotti s'est fait un (?) cadeau de plus de 1,3 million de dollars...

Sympa, il a quand même remercié ses fans qui lui ont permis cette folie : "Je vous remercie tous de m'avoir permis de dépenser un million de dollars pour mon anniversaire."