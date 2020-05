Ninho : son studio détruit par un incendie volontaire !

Un acte criminel qui nuit au N.I.

Alors que tout lui sourit, il faut croire que le succès de Ninho fait des jaloux. Son studio, situé à Epinay-sous-Sénart dans l'Essonne a été détruit par un incendie dans la nuit du vendredi 22 mai au samedi 23 mai. Selon le média Actu17.fr spécialisé dans les faits divers, "la porte d’entrée du studio a été fracturée et les auteurs ont ensuite aspergé les murs et le sol du studio avec de l’essence, avant de l’incendier. Trois disques de platine du rappeur étaient exposés à l’intérieur". Heureusement, N.I n'était pas présent au moment des faits et il n'y a pas de victime à déplorer.

Imaginez la scène. Elle pourrait être tiré de la série "Validé" tant cela ressemble à de la fiction. Il fait nuit, le ou les incendiaires fracturent la porte d'un studio dont l'adresse n'est pas forcément connue de tous, c'est donc un acte délibéré. Ils savent exactement où ils se rendent. Il ou ils portent des bidons d'essence. A l'intérieur du matériel de valeur et de qualité, un studio que Ninho a pu construire grâce à son succès et son travail. Aux murs, des disque de platine rappelant le succès du N.I. Ils ouvrent les bidons d'essence, asperge la console, les murs, le mobilier, le sol. L'un d'eux sort un briquet ou des allumettes et tout s'embrase. Des années de travail foutues en l'air. Des milliers d'euros de dégâts. Evidemment, on ne sait pas comment cela s'est réellement passé mais on ne doit pas être tellement loin de la vérité.

Vient ensuite d'autres questions : qui ? Pourquoi ? Des rivaux jaloux du succès de Ninho qui croulent sous les louanges et les récompenses ? La vengeance d'un artiste éconduit par l'équipe de Mal Luné ? Une embrouille de quartier qui dégénère ? C'est à ces questions que les enquêteurs de la Brigade de sûreté urbaine (BSU) du commissariat de Brunoy devront répondre après le dépôt d'une plainte par l'équipe de Ninho. Car, dans ce cas précis, il n'y a pas de hasard. Il n' s'agit pas d'une conduite de gaz qui aurait explosé ou d'un feu qui aurait pris parce que le matériel avait un défaut. Il s'agit d'un acte délibéré et criminel...